Le previsioni in sicilia

L’alta pressione si indebolisce. Questo determina un aumento della instabilità in particolare sulla Sicilia dove tra pomeriggio e sera ci saranno dei rovesci e temporali tra nisseno, Nebrodi, Etna fino a coinvolgere anche catanese e messinese ionico.

Non si esclude un interessamento anche del siracusano settentrionale. Fenomeni localmente anche di forte intensità. Temperature in lieve calo, venti tra NE e NO anche moderati. Mari poco mossi o mossi