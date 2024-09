Ecco le previsioni meteo per sabato 28 settembre. Il caldo fuori stagione, con punte anche superiori ai 30 gradi tra Sicilia e Calabria, lascerà spazio ad un cambiamento nel weekend. Nella giornata di oggi è previsto l’ingresso di una nuova saccatura atlantica, associata a delle piogge contestualmente ad un modesto calo termico. Saranno interessate da un incremento della nuvolosità anche la Calabria e Sicilia tirrenica, con brevi piogge associate. Venti in rotazione e rinforzo da NO.

Tempo instabile ma fine settimana col caldo

Una circolazione depressionaria sul Tirreno che apporterà tempo a tratti instabile tra lunedì e mercoledì su Campania, Calabria e Sicilia con piogge e rovesci sparsi o locali temporali; rapido miglioramento nel corso della seconda parte di settimana, quando miti correnti sud-occidentali apporteranno fra l’altro un sensibile rialzo delle temperature.

Sabato 28 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4400 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Domenica 29 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.