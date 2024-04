Massime comprese tra i 17 ed i 23 gradi

L’alta pressione ritorna in Sicilia e dopo qualche giorno di maltempo arriva una nuova stabilità con sole e cieli poco nuvolosi ovunque. Rimangono stazionarie le temperature. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di sabato 20 aprile.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 17 ed i 23 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 22 a Catania, 17 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 17 a Ragusa, 23 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Lieve aumento della pressione sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con una mattinata in prevalenza stabile e soleggiata, nel pomeriggio il sole continuerà ad essere prevalente, ma non al Nordest dove la nuvolosità in rapido aumento potrà provocare precipitazioni, localmente pure temporalesche. Venti da nord, temperature in leggero aumento di giorno, fredde di notte.

Centro e Sardegna. Si va formando un vortice ciclonico sulle nostre regioni pertanto la giornata partirà subito con molte nubi e qualche pioggia debole sugli Appennini e sull’alta Toscana e Marche, poi il tempo peggiorerà su gran parte delle regioni peninsulari con rovesci, locali temporali e nevicate sopra i 1300 metri circa (in calo alla sera). Sole prevalente in Sardegna. Venti da nord.

Sud e Sicilia. La pressione torna a diminuire per l’arrivo di un ciclone. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata in prevalenza soleggiata, poi, nel pomeriggio l’atmosfera diventerà via via più instabile e con l’arrivo di temporali e locali grandinate su Campania e Puglia, localmente sull’alto potentino. Neve a 1300 metri. Sarà soleggiato altrove. Temperature grossomodo stazionarie.

Domenica 21 aprile

L’alta pressione abbraccia l’isola garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione torna a diminuire per l’avvicinarsi di un vortice ciclonico. La giornata trascorrerà con una mattinata in prevalenza soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio il tempo comincerà a peggiorare dalle Alpi verso le zone pianeggianti centro-occidentali a macchia di leopardo. Attese nevicate sopra i 700 metri, ma con quote in calo. Venti deboli variabili.

Centro e Sardegna. La pressione torna ad aumentare un po’ pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con ultimi rovesci o temporali su Abruzzo e Molise (nevicate a 1200 metri), poi qui migliorerà rapidamente. Nel pomeriggio il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi.

Sud e Sicilia. Tempo in deciso miglioramento sulle nostre regioni per cui se al mattino ci potranno essere alcune precipitazioni intermittenti, ma deboli, nel pomeriggio il tempo sarà più stabile. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, ma sulla Sicilia la nuvolosità è attesa in veloce aumento con cielo coperto, poi anche in Calabria. I venti soffieranno sempre dai quadranti settentrionali.