Massime tra i 9 ed i 18 gradi

San Valentino con il sole. Torna la stabilità in Sicilia con ampie schiarite ovunque. Così le previsioni Meteo in Sicilia per mercoledì 14 febbraio

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature

Temperature stazionarie, massime tra i 9 ed i 18 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 9 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 16 e Ragusa, 18 a Siracusa, 16 a Tapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Regime di alta pressione sulle nostre regioni per cui la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare la possibilità della formazione di nebbie, nottetempo, sulle zone pianeggianti. Temperature stazionarie di giorno, piacevoli, in calo la notte.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono raggiunge da un campo di alta pressione pertanto le condizioni atmosferiche non potranno che essere stabile. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole non avrà nessuna difficoltà a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Temperature gradevoli di giorno, a tratti anche calde. Calo termico notturno.

Sud e Sicilia. Soffiano venti da nord sulle nostre regioni, ma c’è anche l’alta pressione per cui questa giornata trascorrerà con un’atmosfera stabile, il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. I venti favoriranno un moto ondoso decisamente mosso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non delle diminuzioni nelle ore più fredde.

Giovedì 15 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto l’atmosfera è stabile, ma se il bel tempo con il cielo poco nuvoloso interesserà i settori alpini e prealpini, sulle zone pianeggianti sarà la nebbia o le nubi basse ad impedire al sole di splendere. In Liguria avremo un cielo coperto al mattino, poi con nubi irregolari. Calo termico in presenza di nebbia, altrimenti clima piacevole.

Centro e Sardegna. L’anticiclone Valentino protegge le nostre regioni di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Soltanto sulla Toscana settentrionale la nuvolosità potrà risultare più compatta, ma senza precipitazioni. Temperature stazionarie, piuttosto piacevoli di giorno.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono protette da un campo di alta pressione per cui la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti ancora da nord, clima piacevole di giorno. Mar Ionio molto mosso. Calo termico notturno.