Temperature ancora stabili

Alta pressione ma poi c’è un cedimento che causa instabilità e possibili piogge con temperature stazionarie. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 13 febbraio.

Si registra l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso; Canale da quasi calmo a molto mosso.

Temperature stazionarie

Ancora stazionarie le temperature. Freddo ma non troppo. Massime previste tra gli 11 ed i 18 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 18 a Catania, 11 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 18 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è in deciso aumento sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso salvo temporanei e innocui annuvolamenti più compatti. Le temperature sono previste in aumento di giorno con clima piacevole, in diminuzione la notte. Venti dai quadranti settentrionali.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni torna un campo di alta pressione per cui la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso al mattino e in prevalenza sereno nel pomeriggio. Le temperature sono previste in deciso aumento di giorno con clima piacevolmente primaverile. I venti soffieranno da nord.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni risentono ancora dell’influenza del vortice Pulcinella, ma in maniera modesta. In questa giornata dopo una mattinata che trascorrerà con un tempo asciutto e un cielo a tratti molto nuvoloso, nel pomeriggio si potranno verificare delle precipitazioni a carattere irregolare alternate a schiarite soleggiate. Il tempo sarà più soleggiato in Sicilia.

Mercoledì 14 febbraio

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Regime di alta pressione sulle nostre regioni per cui la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare la possibilità della formazione di nebbie, nottetempo, sulle zone pianeggianti. Temperature stazionarie di giorno, piacevoli, in calo la notte.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono raggiunge da un campo di alta pressione pertanto le condizioni atmosferiche non potranno che essere stabile. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole non avrà nessuna difficoltà a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Temperature gradevoli di giorno, a tratti anche calde. Calo termico notturno.

Sud e Sicilia. Soffiano venti da nord sulle nostre regioni, ma c’è anche l’alta pressione per cui questa giornata trascorrerà con un’atmosfera stabile, il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. I venti favoriranno un moto ondoso decisamente mosso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non delle diminuzioni nelle ore più fredde.