Generali condizioni di instabilità in Sicilia con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale caratterizzano la giornata di mercoledì 10 agosto dal punto di vista meteo.

Non si escludono fenomeni anche di forte intensità sui rilievi. Temperature in diminuzione, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Ionio da quasi calmo a mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso.

Allerta meteo e caldo afoso da bollino giallo

Pioggia, temporali, allerta meteo e caldo afoso da bollino giallo in Sicilia. Nuova giornata intensa dal punto di vista meteorologico nell’isola che vivrà ancora ore di caldo afoso a Palermo, Catania e Messina ma al tempo stesso sarà interessata da un’allerta meteo gialla per temporali.

L’avviso della protezione civile regionale 22221 per rischio meteo idrogeologico ed idraulico, indica allerta meteo di colore giallo su tutta l’isola. Le precipitazioni sono indicate “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro-orientali”.

Rimane il caldo afoso anche se le temperature cominciano a scendere ed a tratti danno piccole tregue di pochi minuti. Nell’avviso della protezione civile regionale 169 relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi, viene segnalata un’ennesima giornata da bollino giallo nelle tre città siciliane prese a campione.

A Palermo per la vengono indicati 35 gradi di temperatura massima percepita per la giornata di mercoledì 10 agosto; 37 gradi, invece, a Catania e Messina.

Temperature in calo

Scendono i valori massimi mentre quelli minimi rimangono stabili ed in alcuni casi sono anche alti come ad esempio a Messina ed a Palermo (rispettivamente 24 e 25 gradi). Massime previste tra i 25 ed i 32 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 32 a Catania, 25 ad Enna, 31 a Messina, 31 a Palermo, 29 a Ragusa, 32 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Nel corso di mercoledì 10 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato su tutte le regioni; temperature stazionarie.

Centro: Mercoledì 10 agosto il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutte le regioni; isolati temporali pomeridiani sui rilievi.

Resto del Sud: Il tempo risulterà piuttosto instabile, con frequenti occasioni per piogge e temporali un po’ su tutti i settori; valori massimi in calo.

Per giovedì 11 agosto il clima rimane instabile con rovesci

Il clima rimane instabile con rovesci e temporali tra Calabria e Nord Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore calo. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Ionio da mosso a molto mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La pressione risulterà piuttosto stabile sulle regioni settentrionali; il cielo sarà più nuvoloso al mattino, poi via via più soleggiato.

Centro: Tempo più instabile nel pomeriggio su Sardegna e Lazio meridionali, sarà più soleggiato altrove. Lieve calo termico su tutte le regioni.

Resto del Sud: Nella giornata di giovedì 11 agosto, temporali e piogge bagneranno la Calabria; altrove, più sole.