Giorno dell’Immacolata caratterizzata da stabilità in Sicilia. Venti in rinforzo dai quadranti Sud-Sud-Ovest, specie in serata sulla Sicilia settentrionale. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature massime comprese tra 14 e 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 20 a Catania, 14 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Messina, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Da una mattinata nebbiosa in pianura e soleggiata in montagna a piogge via via più diffuse e intense e nevicate sulle Alpi piemontesi.

Centro: Giovedì, arriva una perturbazione. Dal pomeriggio piogge e temporali bagneranno i settori tirrenici e l’Umbria, asciutto altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo da poco a irregolarmente nuvoloso dappertutto. Piovaschi sul Casertano, venti meridionali.

Per venerdì 9 dicembre, tornano le nuvole

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare e spesso compatta sul settore, con locali piovaschi confinati all’alta Campania; asciutto altrove. Venti moderati-tesi dai quadranti Sud, forti sulla Sicilia settentrionale. Temperature massime in aumento, in particolare sul versante tirrenico della Sicilia con punte di 25-26°C. Mare mosso.

Nord: Venerdì, instabile su Alpi e Friuli Venezia Giulia con precipitazioni sparse, nevose sopra i 1000 metri circa. Poco sole altrove.

Centro: Venerdì, venti di Libeccio trasportano nubi con piogge e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, localmente sui settori adriatici.

Resto del Sud: Venerdì, pressione stabile; la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso dappertutto. Venti meridionali.

Sabato 10 dicembre

Nord: Sabato, tempo sempre molto instabile. Piogge sul Triveneto, con nevicate sulle Alpi sopra 1000 metri. Più soleggiato invece al Nordovest.

Centro: Temporali e piogge bagneranno le regioni tirreniche e la Sardegna, più asciutto invece altrove. Temperature in generale lieve calo.

Sud: Sabato, pressione che si mantiene sempre debole. Piogge su Campania, Sicilia, Calabria e Puglia; temperature grossomodo stazionarie.