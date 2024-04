Massime tra 17 e 25 gradi

Continua il bel tempo in Sicilia. Anche per martedì 2 aprile il tempo sarà con sole e qualche annuvolamento ma sostanzialmente stabile e temperature in diminuzione rimanendo sempre gradevoli ma ben lontane dalle punte di oltre 30 gradi di questi ultimi giorni. Queste in sintesi le previsioni meteo per la giornata di martedì 2 aprile.

Su litorale tirrenico, litorale meridionale e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature in netta discesa

Scendono le temperature in Sicilia. Massime comprese tra 17 e 25 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 24 a Catania, 17 ad Enna, 20 a Messina, 18 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione che torna ad aumentare. Mattinata con qualche pioggia residua tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia; altrove, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nel corso delle ore pomeridiane, tempo maggiormente stabile un po’ ovunque tranne che sul Friuli, dove potranno verificarsi ancora delle deboli precipitazioni. Venti sostenuti dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Torna ad espandersi sull’Italia un campo di alta pressione. Di conseguenza il tempo sulle regioni centrali risulterà decisamente stabile e soleggiato per tutto il giorno; anche sulla Sardegna, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Venti dai quadranti meridionali, mari mossi. Temperature che torneranno ad aumentare lievemente, mantenendosi in linea con il periodo.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano torna a imporsi con sempre maggiore decisione. La mattinata trascorrerà con un cielo spesso coperto sulla Calabria e sul Nord della Sicilia, mentre altrove ci saranno maggiori schiarite. Nel corso del pomeriggio, cielo poco nuvoloso dappertutto, in un contesto termico sempre molto mite per il periodo. Venti dai quadranti settentrionali, localmente di forte intensità

Mercoledì 3 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord. Temporaneo calo della pressione pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso coperto o molto nuvoloso, specie al mattino. Non mancheranno occasionali e localizzate precipitazioni sui settori alpini, in Liguria e sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni transita un massiccio ammasso nuvoloso che in questa giornata provocherà un’estesa copertura del cielo, ma non sono attese precipitazioni degne di essere menzionate. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i valori si mantengono in media con il periodo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. I mari saranno mossi o poco mossi.

Sud e Sicilia. Un intenso ammasso nuvoloso transita sulle nostre regioni provocando, soprattutto al mattino, un cielo spesso coperto sui settori peninsulari. Successivamente avremo una nuvolosità irregolare. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Le temperature sono previste in contenuta diminuzione con valori spesso di poco sotto i 20°C. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse.