Sole ma con peggioramento. Continua l’instabilità in Sicilia per la giornata di domenica 4 giugno. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature estive

Salgono le temperature in Sicilia, valori estivi quasi ovunque. Massime comprese tra i 23 ed i 27 gradi.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 24 a Catania, 23 ad Enna, 26 a Messina, 25 a Palermo, 25 a Ragusa, 27 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con un tempo spiccatamente instabile con possibili rovesci alternati a schiarite su gran parte dei settori. Temperature in calo.

Centro: In questa giornata piogge e temporali soprattutto le regioni adriatiche, nubi irregolari altrove ma con bassa probabilità di piogge.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporali in Sardegna. Clima caldo.

Per lunedì 5 giugno, leggere piogge

Per lunedì 5 giugno, la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; su litorale ionico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Giornata con la possibilità di frequenti piogge o temporali dappertutto e che dureranno fino a sera. Temperature in sensibile diminuzione.

Centro: Sin dal mattino ci saranno precipitazioni sotto forma di rovescio o temporale, meno probabili sulle coste tirreniche. Calo termico.

Sud: Qualche pioggia in Sicilia e bel tempo altrove. Nel corso del pomeriggio piovaschi ancora in Sicilia e temporali su Basilicata e Gargano.

Martedì 6 giugno

Nord: Tempo subito instabile su Lombardia e Nordest, poi soltanto su Alpi e Prealpi. Più sole su Piemonte e Liguria. Temperature in graduale aumento un po’ ovunque.

Centro: dopo una mattinata in gran parte soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali su Appennini e zone vicine ad essi. Clima via via più caldo.

Sud: Intensa fase di maltempo in arrivo sulla Sicilia, specie occidentale. Altrove, bel tempo al mattino e temporali pomeridiani sui rilievi, in estensione verso le zone adiacenti. Temperature in calo ove piovoso.