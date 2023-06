Temperature senza grosse variazioni

Si rinnovano condizioni di variabilità in Sicilia anche per la giornata di sabato 3 giugno. L’alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. E c’è una nuova allerta gialla nell’isola.

Ancora allerta gialla in tutte le province

L’avviso 23153 della protezione civile regionale riporta una nuova allerta gialla in tutte le province della Sicilia.

Le precipitazioni vengono indicate “da isolate a spare, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne e montuose, con quantitativi cumulati da deboli o puntualmente moderati”.

Situazione meteo

Questo il quadro meteo nell’isola. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Temperature senza grosse variazioni

Rimangono sostanzialmente invariate le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 20 ed i 26 gradi.

Previsti 23 gradi ad Agrigento, 23 gradi a Caltanissetta, 25 a Catania, 20 ad Enna, 26 a Messina, 23 a Palermo, 21 a Ragusa, 25 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Atmosfera instabile su gran parte delle regioni per cui la giornata trascorrerà con la possibilità di varie piogge e temporali sparsi.

Centro: Dopo una mattinata in gran parte stabile e soleggiata nel pomeriggio scoppieranno temporali diffusi su Appennini, Lazio e Toscana interna.

Sud: Dopo una mattinata in prevalenza stabile, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali su Basilicata e Calabria. Temperature stazionarie.

Domenica 4 giugno, bel tempo ma peggiora in serata

Ancora variabilità nell’isola. Per la giornata di domenica 4 giugno, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord: Giornata con un tempo spiccatamente instabile con possibili rovesci alternati a schiarite su gran parte dei settori. Temperature in calo.

Centro: In questa giornata piogge e temporali soprattutto le regioni adriatiche, nubi irregolari altrove ma con bassa probabilità di piogge.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporali in Sardegna. Clima caldo.

Lunedì 5 giugno

Nord: Giornata con la possibilità di frequenti piogge o temporali dappertutto e che dureranno fino a sera. Temperature in sensibile diminuzione.

Centro: Sin dal mattino ci saranno precipitazioni sotto forma di rovescio o temporale, meno probabili sulle coste tirreniche. Calo termico.

Sud: Qualche pioggia in Sicilia e bel tempo altrove. Nel corso del pomeriggio piovaschi ancora in Sicilia e temporali su Basilicata e Gargano.