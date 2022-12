Temperature in lieve flessione ma sempre miti

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata dell’ultimo dell’anno garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Scendono le temperature nell’isola ma rimangono miti e più alte rispetto alla media stagionale. Massime comprese tra i 13 ed i 18 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 18 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 17 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Torna la stabilità atmosferica con cielo coperto in pianura e poco o irregolarmente nuvoloso sui settori alpini e localmente prealpini.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più coperto in Toscana e irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni, sereno in Sardegna.

Resto del Sud: Si trascorrerà un’altra giornata con caratteristiche quasi primaverili. Il sole sarà prevalente, il cielo poco nuvoloso e il clima mite.

Per domenica 1 gennaio ancora bel tempo

Per domenica un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque anche per la giornata di domenica 1 gennaio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a meridionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Cielo prevalentemente coperto su quasi tutte le regioni, solo sui confini alpini sono attese schiarite soleggiate. Pioggia in Liguria.

Centro: La giornata trascorrerà con nubi irregolari in Toscana e Umbria e cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite per il periodo.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Temperature grossomodo stazionarie, clima mite.

Lunedì 2 gennaio

Nord: Cielo coperto e localmente nebbioso al Nordest. È attesa della pioviggine in Liguria e tra Piemonte e Lombardia. Temperature in aumento.

Centro: Cielo coperto in Umbria, Toscana e alto Lazio, irregolarmente nuvoloso sul resto del Lazio e più sereno sui settori adriatici.

Sud: Con l’alta pressione presente si trascorrerà un’altra giornata soleggiata, ci saranno più nubi solo su Campania e Puglia meridionale.