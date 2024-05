Massime ancora stazionarie vicine ai 30 gradi

Sole e bel tempo grazie all’alta pressione che abbraccia l’isola con temperature ancora stabili e vicine ai 30 gradi in alcuni luoghi. Così le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 27 maggio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 23 ed i 29 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 28 a Catania, 23 ad Enna, 25 a Messina, 24 a Palermo, 26 a Ragusa, 28 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione in calo per l’arrivo di una perturbazione. La giornata trascorrerà con un lento, ma graduale peggioramento del tempo a partire dal Nordovest verso il Nordest in nottata. Sono attesi rovesci e temporali intensi con grandinate in movimento da ovest verso est. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, ma saranno forti in presenza di temporale. Mari poco mossi.

Centro e Sardegna. Nonostante la pressione sia in diminuzione, la giornata trascorrerà con un tempo in gran parte asciutto. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno al mattino, poi la nuvolosità tenderà ad aumentare ma senza arrecare precipitazioni degne di nota, se non qualcuna, isolata, sugli Appennini e tra l’altro debole. Clima molto mite. Venti deboli meridionali. Mari calmi.

Sud e Sicilia. La pressione è piuttosto stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento al mattino con cielo sereno, un aumento generale della nuvolosità al pomeriggio, anche con occasionali brevi piogge sui settori appenninici. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno poco mossi. Clima molto mite.

Martedì 28 maggio

Ancora alta pressione in Sicilia garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Avvio di giornata con tempo decisamente stabile al Nordovest, mentre al Nordest avremo ancora la possibilità di temporali a tratti di forte intensità alternati a temporanee pause soleggiate. Nel pomeriggio, mentre al nordovest il tempo sarà soleggiato, sui settori orientali potranno verificarsi dei veloci acquazzoni, anche intensi. Venti dai quadranti meridionali, mari mossi.

Centro e Sardegna. Giornata con tempo a tratti perturbato: al mattino veloci rovesci potranno interessare i settori montuosi mentre sulle coste avremo una maggiore stabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio, marcata instabilità lungo i rilievi appenninici, con temporali anche forti in locale estensione verso le coste adriatiche; andrà meglio invece sul versante tirrenico e sulla Sardegna, con più sole.

Sud e Sicilia. Pressione non così salda: al mattino, bel tempo stabile e soleggiato su tutti i settori peninsulari e sulla Sicilia, mentre dal pomeriggio il tempo peggiora. Infiltrazioni di aria più fresca in quota daranno vita a temporali su Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Altrove avremo invece una maggiore stabilità atmosferica, in un contesto termico decisamente mite. Venti meridionali.