L’alta pressione si indebolisce temporaneamente sotto l’azione di un impulso instabile in discesa da Nord, responsabile di alcune precipitazioni diurne tra Ennese e Ragusano per la giornata di giovedì 16 giugno. Possibili piovaschi anche in altre località ma generalmente di breve durata ed il sole dovrebbe tornare a farsi largo. Venti deboli occidentali. Mar Ionio e Basso Tirreno poco mosso. Temperature, invece, stabili o in locale rialzo.

Temperature stabili

Rimangono stabili e tipicamente estive le temperature nell’isola. Massime previste tra i 27 ed i 32 gradi. Previsti, quindi, 28 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 28 a Catania, 27 ad Enna, 31 a Messina, 29 a Palermo, 30 a Ragusa, 29 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata soleggiata e molto calda, soltanto sulle Alpi del Triveneto e della Lombardia, nel pomeriggio, potranno scoppiare dei temporali.

Centro: A parte qualche temporale pomeridiano sui rilievi tra Lazo e Abruzzo, per il resto il sole sarà prevalente e il cielo poco nuvoloso.

Resto del Sud: In questa giornata avremo più nubi sulla Campania, mentre altrove il cielo si presenterà sereno. Temperature estive, ma sempre gradevoli.

Per venerdì 17 giugno, stabile ovunque

Per la giornata di venerdì 17 giugno, la pressione torna ad aumentare da Ovest determinando tempo più stabile e soleggiato anche se durante il pomeriggio nuovi rovesci o temporali si formeranno sulla dorsale campana e isolatamente su rilievi siculi e calabresi. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali. Ionio poco mosso; Basso Tirreno quasi calmo. Temperature in lieve rialzo.

Nord: Giornata con qualche nube in più sui confini alpini, altrove sole prevalente. Temperature massime in lieve aumento. Venti deboli.

Centro: Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, soltanto nel pomeriggio potrebbe scoppiare qualche temporale sui rilievi tra Lazio e Abruzzo.

Resto del Sud: Anticiclone che protegge le regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso.