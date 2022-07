Per mercoledì 20 luglio, ancora caldo

Ampio soleggiamento e clima decisamente caldo in Sicilia per la giornata di martedì 19 giugno, eccezion fatta per cumuli in sviluppo diurno in prossimità dei rilievi etnei e Iblei con il rischio di isolati e brevi piovaschi o temporali.

Venti a regime di brezza, moderato Maestrale invece sulle Ioniche.

Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina

Secondo il nuovo avviso della protezione civile regionale relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi, a Palermo sarà una giornata da bollino arancione. Viene indicato nell’avviso 147. Nel capoluogo siciliano sono previsti 36 gradi di temperatura massima percepita. Stessa temperatura percepita, ma “solo” bollino giallo, a Catania mentre a Messina (bollino giallo) sono indicati 35 gradi.

Caldo ovunque

Le temperature per la giornata di martedì 19 luglio saranno calde ed afose. Oscilleranno tra i 29 ed i 33 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 31 a Catania, 29 ad Enna, 32 a Messina, 31 a Palermo, 32 a Ragusa, 30 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Prosegue il dominio dell’alta pressione Apocalisse4800 per cui si trascorrerà un’altra giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso.

Centro: Si trascorrerà un’altra giornata decisamente soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 37°C in Toscana.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o raramente poco nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni.

Per mercoledì 20 luglio, ancora caldo

Ampiamente soleggiato e clima decisamente caldo su Campania, Calabria e Sicilia, eccezion fatta per cumuli in sviluppo diurno in prossimità dei rilievi etnei e Iblei con il rischio di isolati e brevi piovaschi o temporali. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Giornata caldissima con l’anticiclone Apocalisse4800. Qualche temporale sui confini alpini, altrove sole; 36-37°C in Lombardia ed Emilia.

Centro: L’anticiclone africano Apocalisse4800 aumenta la sua forza. Giornata piena di sole e di caldo intenso con temperature massime fino a 37°C.

Resto del Sud: L’anticiclone Apocalisse4800 protegge le nostre regioni a garanzia di una giornata soleggiata. Temperature massime fino a 34-36°C.