Per venerdì 30 giugno continua il bel tempo

Ancora caldo e bel tempo in Sicilia anche per la giornata di giovedì 29 giugno. Questo grazie al campo di alte pressioni che insiste sull’isola. Bollino giallo a Messina.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature in Sicilia. Caldo ma nella norma del periodo. Massime previste tra i 29 ed i 32 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 29 a Catania, 29 ad Enna, 29 a Messina, 29 a Palermo, 31 a Ragusa, 29 a Siracusa, 29 a Trapani.

Bollino giallo a Messina

Bollino giallo a Messina per la giornata di giovedì 29 giugno. Lo scrive la protezione civile regionale nell’avviso 127 relativo al rischio incendi ed ondate di calore.

Nella città dello Stretto viene indicata una temperatura massima percepita di 33 gradi. A Palermo ed a Catania, le altre due città prese a campione in Sicilia, 32 gradi percepiti. Per venerdì 30 giugno, invece, 35 gradi percepiti a Messina che rimane col bollino giallo, 32 a Palermo, 33 a Catania.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata potranno scoppiare alcuni temporali di calore sui rilievi occidentali e zone vicine e rovesci in Liguria, nubi altrove.

Centro: Dopo una mattinata che trascorrerà con il sole prevalente, potranno scoppiare alcuni occasionali temporali sugli Appennini.

Sud: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente e il cielo risulterà più nuvoloso sui settori appenninici. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 giugno, continua il bel tempo

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Una fortissima perturbazione atlantica impatta sulle regioni provocando un intenso peggioramento del tempo a partire dal Nordovest.

Centro: In questa giornata il tempo andrà a peggiorare su Toscana, Umbria e Marche settentrionali con l’arrivo di temporali e locali grandinate.

Sud: L’anticiclone africano Scipione domina il tempo pertanto in questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso.

Sabato 1 luglio

Nord: In questa giornata il tempo sarà più instabile al Nordest con precipitazioni e schiarite e temporali sulle Dolomiti. Più sole altrove.

Centro: Una perturbazione sfila verso est interessando con alcuni temporali le regioni adriatiche, piovaschi e schiarite in Toscana, sole altrove.

Sud: Alta pressione prevalente per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente salvo per un isolato temporale possibile in Puglia.