L’anticiclone subtropicale domina lo scenario meteorologico per la giornata di venerdì 22 luglio in Sicilia determinando una giornata stabile e all’insegna di un diffuso soleggiamento. Venti deboli settentrionali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Non si fermano le ondate di calore in Sicilia. L’afa prosegue la sua azione nell’isola, il caldo sarà da bollino giallo. Lo si legge nell’avviso 150 della protezione civile regionale che indica a Palermo, Catania e Messina bollino giallo. Nello specifico, 35 gradi di temperatura percepita nel capoluogo siciliano. Segnalati 37 gradi, invece, a Catania e Messina.

Caldo intenso, temperature in aumento

Temperature afose ed in aumento nell’isola da 30 a 34 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 33 a Catania, 31 ad Enna, 33 a Messina, 31 a Palermo, 33 a Ragusa, 34 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata super calda con l’anticiclone Apocalisse4800. Nubi sparse in Liguria e sui confini alpini, temperature massime fino a 39°C.

Centro: Giornata che trascorrerà con il bel tempo e il cielo sereno ovunque. Temperature massime fino a 37-38 gradi in Umbria, Toscana e Lazio.

Resto del Sud: Bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 36 gradi in Campania e in Puglia.

Per sabato 23 luglio ancora più afa

Per sabato 23 luglio, l’anticiclone con tempo diffusamente assolato su Campania, Calabria e Sicilia, salvo annuvolamenti diurni in sviluppo sui rilievi e locali piovaschi o temporali sull’Appennino. Tra notte e mattino non si esclude qualche annuvolamento sulle coste tirreniche. Caldo intenso con temperature massime fino a 36-38°C nelle pianure interne. Venti deboli occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Giornata caldissima. Nubi sparse sui confini alpini (temporali) e in Liguria, sole altrove. Temperature massime fino a 39°C in pianura.

Centro: L’anticiclone Apocalisse4800 surriscalda le regioni con temperature massime fino a 37 gradi a Roma, 36 a Firenze. Tempo soleggiato.

Resto del Sud: Giornata con ampio soleggiamento su tutte le regioni. Le temperature sono previste in aumento con picchi massimi di 38-39°C in Puglia.