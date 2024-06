Massime fino a 33 gradi

Caldo con sole e nuvole e possibili piogge nel quadrante centrorientale della Sicilia. Così le previsioni meteo per domenica 2 giugno.

Rimane l’altra pressione ma nel corso del pomeriggio sono previsti annuvolamenti. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Ancora stabili le temperature in Sicilia anche se con punte di 33 gradi e quindi più alte della media del periodo. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 27 a Catania, 27 ad Enna, 27 a Messina, 27 a Palermo, 28 a Ragusa, 29 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione torna a diminuire sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata che trascorrerà con il sole prevalente, mentre nel pomeriggio si accenderà l’instabilità, spesso temporalesca, su Appennini, Emilia e settori alpini e prealpini, occasionalmente anche su alcune zone della Pianura Padana. Clima a tratti caldo. Venti deboli.

Centro e Sardegna. La pressione non è molto forte, ma nonostante ciò la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso. Non sono attese grosse precipitazioni se non qualcuna, irregolare e pomeridiana dai rilievi laziali, abruzzesi e molisani verso le coste abruzzesi. Venti deboli meridionali. Clima più caldo in Toscana e Sardegna.

Sud e Sicilia. La pressione è in diminuzione per cui in questa giornata si trascorrerà una mattinata con cielo spesso coperto in Sicilia e Calabria e molto nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio arriveranno delle precipitazioni, piuttosto irregolari ma occasionalmente temporalesche, sui rilievi e sulla Puglia. Venti deboli da direzioni variabili, clima caldo, anche estivo in Sicilia e Puglia.

Lunedì 3 giugno

Alta pressione in Sicilia con tempo stabile ed assolato ovunque nonostante la presenza di nuvole residue. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento. Venti deboli settentrionali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La giornata vedrà condizioni di tempo spesso instabile sui settori orientali, con frequenti occasioni per piogge e temporali specie sui settori alpini e prealpini. Nel corso del pomeriggio l’instabilità temporalesca potrà raggiungere anche le zone di pianura di Veneto ed Emilia Romagna, con fenomeni a tratti intensi. Un po’ instabile al Nordovest, ma solo sulle Alpi, sole invece altrove.

Centro e Sardegna. Una perturbazione attraversa le regioni centrali in questa giornata; fin dal mattino avremo forti precipitazioni, anche temporalesche, lungo tutta la fascia adriatica. Nel corso delle ore pomeridiane poi i rovesci potranno interessare anche le zone interne di Toscana e Lazio; un po’ instabile anche sull’Umbria. Sulla Sardegna invece tutto sole e clima ancora gradevole.

Sud e Sicilia. Pressione debole. Fin dalle prime luci del giorno i temporali potranno interessare gran parte della Puglia, con fenomeni anche intensi e duraturi; dopo metà giornata veloci rovesci raggiungeranno anche i settori montuosi della Calabria, mentre sul resto dei settori resisterà il bel tempo. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali, mari poco mossi, localmente mosso soltanto il mar Ionio.