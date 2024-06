Massime fino a 30 gradi

Alta pressione in Sicilia ma con nuvolosità in aumento e possibilità – residue – di piogge. Temperature stabili con massime non oltre i 30 gradi. Queste in sintesi le previsioni meteo nell’isola per sabato 1 giugno.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli meridionali in attenuazione. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso

Temperature

Rimangono stazionarie le temperature con punte sui 30 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 27 a Catania, 27 ad Enna, 27 a Messina, 24 a Palermo, 29 a Ragusa, 29 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Temporaneo aumento della pressione sulle regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si potranno escludere, nel corso del pomeriggio, occasionali annuvolamenti intensi sulle Alpi e sugli Appennini che potranno dar luogo a veloci rovesci o brevi temporali. Clima più caldo, venti da sud.

Centro e Sardegna. La pressione è in aumento sulle nostre regioni di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si presenterà in prevalenza sereno o con maggiori annuvolamenti sull’alta Toscana. Clima più caldo. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, variabili attorno alla Sardegna.

Sud e Sicilia. La pressione è stabile sulle nostre regioni, la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto e spesso soleggiato, ma il cielo si presenterà, soprattutto al mattino, molto nuvoloso o localmente anche coperto. Sono attesi anche dei rovesci su Cilento e Basilicata settentrionale. Clima caldo. I venti soffieranno dai quadranti meridionali. I mari risulteranno mossi.

Domenica 2 giugno

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione torna a diminuire sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata che trascorrerà con il sole prevalente, mentre nel pomeriggio si accenderà l’instabilità, spesso temporalesca, su Appennini, Emilia e settori alpini e prealpini, occasionalmente anche su alcune zone della Pianura Padana. Clima a tratti caldo. Venti deboli.

Centro e Sardegna. La pressione non è molto forte, ma nonostante ciò la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso. Non sono attese grosse precipitazioni se non qualcuna, irregolare e pomeridiana dai rilievi laziali, abruzzesi e molisani verso le coste abruzzesi. Venti deboli meridionali. Clima più caldo in Toscana e Sardegna.

Sud e Sicilia. La pressione è in diminuzione per cui in questa giornata si trascorrerà una mattinata con cielo spesso coperto in Sicilia e Calabria e molto nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio arriveranno delle precipitazioni, piuttosto irregolari ma occasionalmente temporalesche, sui rilievi e sulla Puglia. Venti deboli da direzioni variabili, clima caldo, anche estivo in Sicilia e Puglia.