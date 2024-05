A Palermo e Messina

Caldo, con tanto di bollino giallo a Palermo e Messina, temperature in aumento e sole. L’alta pressione prosegue la sua azione in Sicilia anche per venerdì 31 maggio. Così in sintesi le previsioni meteo.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Basso Tirreno mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Caldo da bollino giallo a Palermo e Messina

Bollino giallo a Palermo e Messina per il caldo. Lo indica l’avviso 105 della protezione civile regionale del 30 maggio relativo al rischio incendi ed ondate di calore.

In particolare per il 31 maggio è prevista la temperatura percepita di 30 gradi a Palermo; 29 a Messina mentre a Catania la massima percepita è di 27 gradi.

Rischio incendi medio

Nella stessa nota, si evidenzia come il livello di allerta per il rischio incendi sia arancione con pericolosità che varia tra la media (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Ragusa e Siracusa) e bassa nel resto delle province dell’isola.

Temperature in aumento

Salgono le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 27 e 33 gradi.

Previsti 28 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 31 a Catania, 27 ad Enna, 27 a Messina, 28 a Palermo, 28 a Ragusa, 33 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un’intensa perturbazione dal Nord Europa raggiunge le nostre regioni interessando maggiormente la Lombardia e il Nordest. Su questi settori sono attese precipitazioni abbondanti o molto abbondanti e sotto forma anche di temporale con locali grandinate. Non si potranno escludere allagamenti. Soleggiato su gran parte del Piemonte e della Liguria. Neve sulle Alpi anche sotto i 1600 metri.

Centro e Sardegna. Una perturbazione interessa parzialmente alcune regioni pertanto in questa giornata si potranno verificare delle precipitazioni, anche temporalesche, soltanto sull’alta Toscana e tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Sul resto dei settori il sole sarà prevalente. I venti soffieranno sia di Libeccio che di Scirocco. Clima più caldo sul versante adriatico. Mari mossi.

Sud e Sicilia. La pressione è moderata sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di piogge veloci sulla Campania settentrionale. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, clima a tratti estivo. Mari generalmente mossi, molto mosso l’Adriatico.

Sabato 1 giugno

Prosegue l’alta pressione con tanto di sole ovunque. Sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati meridionali in rotazione a orientali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord. Temporaneo aumento della pressione sulle regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si potranno escludere, nel corso del pomeriggio, occasionali annuvolamenti intensi sulle Alpi che potranno dar luogo a veloci rovesci o brevi temporali. Clima più caldo, venti da sud.

Centro e Sardegna. La pressione è in aumento sulle nostre regioni di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si presenterà in prevalenza sereno o con maggiori annuvolamenti sull’alta Toscana. Clima più caldo. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, variabili attorno alla Sardegna.

Sud e Sicilia. La pressione è stabile sulle nostre regioni, la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto e spesso soleggiato, ma il cielo si presenterà, soprattutto al mattino, molto nuvoloso o localmente anche coperto. Non sono attese precipitazioni degne di essere menzionate. Clima caldo. I venti soffieranno dai quadranti meridionali. I mari risulteranno mossi.