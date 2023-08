Giovedì 31 agosto, nubi in aumento e possibili piogge

Nuvole ma poi torna il sereno con temperature gradevoli. Questa in estrema sintesi la situazione meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 30 agosto. Massime comprese tra i 23 ed i 33 gradi.

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su litorale ionico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Rimangono tutto sommato stazionarie le temperature massime in Sicilia comprese tra 23 e 33 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 32 a Catania, 23 ad Enna, 28 a Messina, 30 a Palermo, 26 a Ragusa, 33 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata avremo le ultime precipitazioni su Romagna, Friuli Venezia Giulia e rilievi piacentini. Più sole altrove.

Centro: Piogge e temporali bagneranno gran parte delle regioni in giornata; temperature che si manterranno su valori stazionari, venti occidentali.

Sud: Pressione in aumento; la giornata trascorrerà con qualche piovasco sui rilievi della Calabria e sulle coste della Campania. Sole altrove.

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia e determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: In questa giornata avremo generali condizioni di cielo poco nuvoloso salvo locali piovaschi in Liguria e un temporale sulle Dolomiti.

Centro: La pressione è in aumento e così in questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Sud: A parte qualche piovasco sul Cilento e sulla Sicilia ionica, per il resto il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Clima estivo.

Venerdì 1 settembre

Nord: In questa giornata il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, anche con qualche pioggia in provincia di Torino e Cuneo.

Centro: Regime di alta pressione per cui in questa giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature massime fino a 29°C

Sud: L’alta pressione protegge le regioni e così il cielo si presenterà più nuvoloso sui settori montuosi e più sereno lungo le coste.