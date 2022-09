Il caldo rimane

Ampi spazi di sereno ed estate ancora a pieno regime in Sicilia anche per la giornata di domenica 11 settembre. Temperature in lieve flessione. Venti in rinforzo dai quadranti nord-occidentali.

Mari: da mosso a localmente molto mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia ad Ovest di Malta, ancora poco mosso lo Ionio sotto costa. Questo il quadro meteo.

Temperature ancora calde

Rimane il caldo nell’isola nonostante sia indicata una lieve flessione dei valori massimi compresi tra i 27 ed i 32 gradi. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 30 a Catania, 27 ad Enna, 29 a Messina, 32 a Palermo, 31 a Ragusa, 31 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Bel tempo grazie all’aumento della pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo gradevole.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso su alta Toscana e zone interne, sarà decisamente più sereno altrove. Clima caldo.

Resto del Sud: Ancora una volta si trascorrerà una giornata soleggiata, ma con più nubi sugli Appennini. Lieve calo termico in entrambi i valori.

Per lunedì 12 settembre

In Sicilia avvio ben soleggiato, poi tendenza a generale incremento della nuvolosità sui settori centro-orientali, specie a ridosso di Etna e Iblei, dove non sono da escludere isolati piovaschi. Temperature in calo lungo i versanti ionici, stabili o in nuovo rialzo altrove. Venti deboli, tendenti a ruotare dai quadranti orientali (Nord-Est-Est-Nord-Est) nell’area ionica. Mari: poco mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia ad Ovest di Malta, da poco mosso a mosso lo Ionio.

Nord: Lunedì, dominio anticiclonico sulle regioni per cui la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Lunedì, l’alta pressione si rinforza garantendo una giornata stabile e ampiamente soleggiata. Il cielo infatti si presenterà sereno.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima caldo sì, ma piacevole.