Per venerdì 21 ottobre, nuvole in serata ma clima mite

Non accennano a diminuire le temperature in Sicilia mentre il sole continua ad essere protagonista anche per la giornata di giovedì 20 ottobre. Maggiore nuvolosità, ma non dovrebbero esserci precipitazioni, nell’area dello Stretto di Messina.

Basso, infatti, il rischio di locali pioviggini. Temperature massime sopra le medie stagionali. Basso Tirreno poco mosso.

Temperature massime primaverili

Sopra la media i valori massimi previsti nell’isola. Massime tra 19 e 25 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 24 a Catania, 19 ad Enna, 24 a Messina, 23 a Palermo, 23 a Ragusa, 24 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La pressione è in diminuzione per cui il tempo, entro sera, peggiorerà al Nordovest con qualche pioggia. Sarà ancora sereno altrove.

Centro: Prosegue la seconda Ottobrata; pressione stabile su tutte le regioni, giornata all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Resto del Sud: Si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o tutt’al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto mite.

Continua a splendere il sole anche per venerdì 21 ottobre in Sicilia. Nelle ore pomeridiane e serali si prevede il transito di nubi alte e stratificate.

Altrove il cielo si manterrà pressoché sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Rapido peggioramento del tempo con piogge da ovest verso est, moderate o forti sui settori alpini e prealpini. Temperature in diminuzione.

Centro: Tempo che peggiora con un cielo via via più coperto su tutte le regioni peninsulari. Nubi irregolari in Sardegna. Calo termico in Toscana.

Resto del Sud: Prosegue la seconda Ottobrata; pressione stabile su tutte le regioni, giornata all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Sabato 22 ottobre

Nord: Al mattino ultime piogge su Lombardia e Nordest, sul resto delle regioni il tempo sarà già migliorato con cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con qualche pioggia o temporale sulla Toscana settentrionale, cielo poco nuvoloso altrove, sereno in Sardegna.

Sud: L’alta pressione domina per cui si trascorrerà un’altra giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso. Clima a tratti estivo su molte zone.