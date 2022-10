Per giovedì 20 ottobre, massime sopra le medie stagionali

Più primavera che autunno in Sicilia anche per la giornata di mercoledì 19 ottobre. Sole e – al massimo – qualche nuvola quasi ovunque nell’isola. Tuttavia, tra Calabria e Sicilia tirrenica è invece attesa nuvolosità anche bassa di tipo marittimo associata a locali pioviggini nel Messinese. Venti sino a moderati dai quadranti nord specie nel Trapanese e area dello Stretto. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature ancora stabili

Rimangono stabili le temperature e piuttosto miti, soprattutto nei valori massimi. Colonnina di mercurio a mezzogiorno oscilla tra i 20 ed i 24 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 24 a Catania, 20 ad Enna, 23 a Messina, 23 a Palermo, 23 a Ragusa, 24 a Siracusa, 24 a Trapani,

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata prosegue l’Ottobrata su tutte le regioni; foschie o nebbie mattutine sulle zone di pianura, sole e clima mite altrove.

Centro: Prosegue la seconda Ottobrata; pressione stabile su tutte le regioni, giornata all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Resto del Sud: Pressione in aumento, prosegue l’Ottobrata; poco nuvoloso dal mattino fino a sera su tutte le regioni, temperature grossomodo stazionarie.

Ancora umide correnti settentrionali determineranno maggiore nuvolosità sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia specie sull’area Stretto di Messina; basso rischio di locali pioviggini. Temperature massime sopra le medie stagionali. Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La pressione è in diminuzione per cui il tempo, entro sera, peggiorerà al Nordovest con qualche pioggia. Sarà ancora sereno altrove.

Centro: Prosegue la seconda Ottobrata; pressione stabile su tutte le regioni, giornata all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Resto del Sud: Si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o tutt’al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto mite.

Per venerdì 21 ottobre

Nord: Rapido peggioramento del tempo con piogge da ovest verso est, moderate o forti sui settori alpini e prealpini. Temperature in diminuzione.

Centro: Tempo che peggiora con un cielo via via più coperto su tutte le regioni peninsulari. Nubi irregolari in Sardegna. Calo termico in Toscana.

Sud: Prosegue la seconda Ottobrata; pressione stabile su tutte le regioni, giornata all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.