Per mercoledì 19 ottobre, atteso il ritorno delle nuvole

Giornata soleggiata in Sicilia per gran parte della giornata. Da segnalare la formazione di locali foschie dense di notte ed al mattino sulle pianure e valli interne. Qualche nube in più nell’isola specie tra pomeriggio e sera, senza precipitazioni di rilievo (radi piovaschi sul ragusano). Venti deboli spesso settentrionali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature ancora miti

Continuano ad essere miti e gradevoli le temperature nell’isola. Massime previste tra i 19 ed i 24 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 23 a Catania, 19 ad Enna, 24 a Messina, 23 a Palermo, 22 a Ragusa, 23 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il tempo risulta stabile e soleggiato su tutte le regioni; da segnalare la possibilità di nebbie mattutine sulle zone di pianura.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per mercoledì 19 ottobre

Tra Calabria e Sicilia tirrenica è attesa nuvolosità per la giornata di mercoledì 19 ottobre anche bassa di tipo marittimo associata a locali pioviggini nel Messinese. Venti sino a moderati dai quadranti nord specie su Trapanese e area dello Stretto. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: In questa giornata prosegue l’Ottobrata su tutte le regioni; foschie o nebbie mattutine sulle zone di pianura, sole e clima mite altrove.

Centro: Prosegue la seconda Ottobrata; pressione stabile su tutte le regioni, giornata all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Resto del Sud: Pressione in aumento, prosegue l’Ottobrata; poco nuvoloso dal mattino fino a sera su tutte le regioni, temperature grossomodo stazionarie.

Per giovedì 20 ottobre

Nord: La pressione è in diminuzione per cui il tempo, entro sera, peggiorerà al Nordovest con qualche pioggia. Sarà ancora sereno altrove.

Centro: Prosegue la seconda Ottobrata; pressione stabile su tutte le regioni, giornata all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Sud: Si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o tutt’al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto mite.