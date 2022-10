Cielo sereno al massimo con qualche nuvola di passaggio, nessun rischio di pioggia e, soprattutto, ritorna il caldo. E’ cominciata l’ottobrata e porta con se un nuovo scampolo d’estate. Inizio di settimana e fino a metà della stessa, con cielo sereno, caldo e solo localmente nuvole passeggere che non avranno effetti sulle belle giornate. Il maltempo dei giorni scorsi è solo un ricordo. Temperature che tornano sopra la media stagionale ma che scendono nella notte nelle aree interne dell’isola. Ma il sole scalderà le coste anche nelle ore serali. Il sito iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia area per area del paese e giorno per giorno per i prossimi giorni fino a metà della settimana appena iniziata.

LUNEDI’ 17 OTTOBRE

Nord: Ecco arrivare la seconda ottobrata; nebbia sulle pianure, poco nuvoloso invece sul resto dei settori. Clima mite durante il giorno.

Centro: Ecco arrivare la seconda ottobrata; ampio soleggiamento su tutte le regioni. Le temperature sono previste in generale aumento.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

MARTEDI’ 18 OTTOBRE

Nord: Il tempo risulta stabile e soleggiato su tutte le regioni; da segnalare la possibilità di nebbie mattutine sulle zone di pianura.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE

Nord: In questa giornata prosegue l’Ottobrata su tutte le regioni; foschie mattutine sulle zone di pianura, più sole e clima mite altrove.

Centro: Prosegue la seconda Ottobrata; pressione stabile su tutte le regioni, giornata all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Sud: Pressione in aumento, prosegue l’Ottobrata; poco nuvoloso dal mattino fino a sera su tutte le regioni, temperature grossomodo stazionarie.