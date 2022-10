Per venerdì 7 ottobre ancora sole nell’isola

Sole e stabilità in Sicilia per la giornata di giovedì 6 ottobre. Nell’isola una modesta variabilità sulle aree interne ma senza rischio di precipitazioni, al più qualche goccia di pioggia sui rilievi. Temperature in aumento, venti deboli intorno Est-Nord-Est.

Temperature in lieve aumento

Salgono, anche se di poco, le temperature ancora con medie più primaverili che autunnali. Massime tra 20 e 26 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 24 a Catania, 20 ad Enna, 24 a Messina, 25 a Palermo, 23 a Ragusa, 24 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La nuvolosità sarà ben presente su molte zone, ma non produrrà precipitazioni. Temperature massime in diminuzione, ma pur sempre miti.

Centro: Domina l’alta pressione sulle regioni centrali per cui anche questa giornata trascorrerà con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Resto del Sud: La presenza dell’anticiclone garantirà una giornata in prevalenza soleggiata.

Permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato su Calabria, Campania e Sicilia, fatta eccezione per degli addensamenti nuvolosi di passaggio in prevalenza medio alti e stratiformi. Per la giornata di venerdì 7 ottobre temperature stabili, venti deboli intorno nord sull’area ionica, anche moderati.

Nord: Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con più nubi sulle Alpi occidentali. Attese foschie o locali nebbie mattutine in pianura.

Centro: Il cielo si presenterà sereno soltanto in Sardegna, molto nuvoloso su Toscana, Umbria e Marche e spesso coperto sul resto delle regioni.

Resto Sud: Il cielo sarà coperto su Basilicata, Campania e Gargano, irregolarmente nuvoloso su Calabria e resto della Puglia.

Sabato 8 ottobre

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso sulle Alpi, altrove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Adriatiche e Sardegna meridionale, meno nubi sul resto delle regioni. Clima mite.

Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso sulle regioni peninsulari, anche coperto in Puglia. In Sicilia sarà più sereno. Clima mite.