Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina

Cieli sereni o poco nuvolosi in Sicilia con temperature elevate. Valori massimi che sfiorano i 40 gradi in alcuni centri e superano abbondantemente i 35 in parecchie zone dell’isola per la giornata di martedì 5 luglio.

Venti moderati settentrionali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Ondate di calore, bollino rosso a Palermo, Catania e Messina

Non si fermano le ondate di calore. Caronte stringe l’isola. Sarà caldo da bollino rosso a Palermo, Catania e Messina. L’avviso della protezione civile pubblicato ieri pomeriggio fa notare come ci siano 38 gradi di temperatura massima percepita. A Palermo, invece, sono indicati 36 gradi. Il dato si riferisce sempre alla temperatura percepita.

Temperature alte, afa ovunque

La Sicilia come una graticola. Le temperature massime oscilleranno tra i 34 ed i 40 gradi. Previsti 40 gradi ad Agrigento, 39 a Caltanissetta, 35 a Catania, 35 ad Enna, 34 a Messina, 34 a Palermo, 36 a Ragusa, 37 a Siracusa, 34 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone africano Caronte, al Nord, è un po’ meno saldo; locale instabilità confinata sulle Alpi orientali. Poco nuvoloso altrove.

Centro: Caronte infiamma ancora le nostre regioni. Giornata con cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni; fino a 37 gradi a Roma.

Resto del Sud: In questa giornata festiva l’anticiclone Caronte è sempre presente. Giornata soleggiata con temperature massime fino a 39 gradi a Bari.

Per mercoledì 6 luglio

Per mercoledì 6 luglio, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento basso al mattino sulle coste tirreniche. Locali addensamenti sui Monti silani e sull’Appennino con qualche breve rovescio o temporale. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Nord: L’anticiclone africano Caronte è ancora presente sulle nostre regioni, ma in un contesto termico meno rovente. Tutto sole; venti variabili.

Centro: Caronte infuoca gran parte delle regioni, ma si sviluppa qualche nube in Appennino; altrove avremo un tempo più soleggiato e caldo.

Resto del Sud: Caronte surriscalda le nostre regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con temperature oltre i 35°C un po’ ovunque; venti settentrionali.