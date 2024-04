Massime tra i 22 ed i 27 gradi

Sole e temperature in aumento in Sicilia dove continua il bel tempo grazie all’alta pressione. Massime tra i 22 ed i 27 gradi. Queste in sintesi le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di sabato 6 marzo.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Temperature in aumento

Rimangono stazionarie ma tendenti ad aumentare le massime in Sicilia comprese tra i 22 ed i 27 gradi.

Previsti 25 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 25 a Catania, 23 ad Enna, 24 a Messina, 22 a Palermo, 26 a Ragusa, 27 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Dominio assoluto dell’anticiclone africano Narciso pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni dib bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo temporanei addensamenti più intensi e piuttosto localizzati. Temperature in ulteriore lieve aumento, venti deboli da direzioni variabili. I mari risulteranno calmi.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone subtropicale Narciso di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili dell’atmosfera. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno e soltanto sulla Toscana settentrionale la nuvolosità potrà risultare più presente, ma senza arrecare precipitazioni. Temperature massime in ulteriore leggero aumento. Venti deboli variabili.

Sud e Sicilia. La presenza dell’anticiclone africano Narciso garantirà anche in questa giornata un bel tempo prevalente su tutte le regioni. Il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o temporaneamente poco nuvoloso. Le temperature sono previste in ulteriore aumento, soprattutto nei valori massimi. I venti deboli manterranno un mare calmo.

Domenica 7 aprile

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Anticiclone Narciso alla massima potenza pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima a tratti estivo con picchi di 30°C sulle vallate alpine, fino a 25°C sulle zone pianeggianti. Venti deboli.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone subtropicale Narciso pertanto la giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno e la nuvolosità presente sarà soltanto occasionale e di breve durata. Temperature in ulteriore aumento di giorno. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, il mare risulterà calmo.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Narciso domina il tempo sulle nostre regioni e così anche questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, il cielo sarà prevalentemente sereno e la nuvolosità potrà essere più presente soltanto lungo le coste, soprattutto tirreniche. Temperature in ulteriore leggero aumento con picchi prossimi ai 30°C. Venti deboli.