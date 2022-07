Per lunedì 11 luglio, lieve aumento delle temperature

Soleggiato su tutto il settore per l’intera giornata di domenica 10 luglio in Sicilia. Da segnalare la formazione di annuvolamenti in prossimità dei principali comprensori montuosi durante le ore diurne. Temperature stabili e piuttosto gradevoli. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Rimangono stabili e godibili le temperature

Stabili le temperature nell’isola. Anche per oggi valori massimi godibili. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 30 a Catania, 25 ad Enna, 30 a Messina, 30 a Palermo, 28 a Ragusa, 30 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’alta pressione delle Azzorre garantirà un’altra giornata soleggiata con cielo sereno o con più nubi soltanto sui monti del Triveneto.

Centro: Le nostre regioni sono protette dall’alta pressione delle Azzorre per cui si trascorrerà una domenica ampiamente soleggiata ovunque.

Resto del Sud: Continuano a soffiare venti settentrionali, ma deboli. La giornata trascorrerà con più nubi solo in Calabria e in provincia di Salerno.

Per lunedì 11 luglio, lieve aumento delle temperature

Infiltrazioni di aria più fresca ed instabile dai quadranti orientali favoriranno la formazione di locali temporali sui monti in Sicilia durante le ore diurne. Altrove permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti moderati occidentali in rotazione a settentrionali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Giornata con nubi irregolari soltanto sul Triveneto, altrove il cielo sarà decisamente più sereno. Temperature massime fino a 32°C.

Centro: L’alta pressione garantirà una giornata con cielo poco nuvoloso ovunque, salvo più nubi in Abruzzo (piovaschi sull’aquilano).

Resto del Sud: Soffiano venti deboli settentrionali che trasporteranno molte nubi su Calabria, altrove il cielo si presenterà più sereno.