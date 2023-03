Per mercoledì 29 marzo, ancora sole e bel tempo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per martedì 28 marzo garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Canale da agitato a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature in lieve diminuzione

Scendono le temperature in Sicilia. Massime tra i 10 ed i 19 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 17 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Martedì, correnti più fredde fanno abbassare le temperature su tutte le regioni, ma il bel tempo sarà prevalente con sole dappertutto.

Centro: Soffiano venti di Tramontana più freddi per cui il clima si raffredda ovunque, ma il tempo risulterà ampiamente soleggiato.

Resto del Sud: Venti forti di Tramontana, calo termico sensibile e tempo generalmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Mari molto mossi.

Per mercoledì 29 marzo, ancora sole e bel tempo

Situazione meteo molto simile anche per la giornata di mercoledì 29 marzo. Alta pressione ancora protagonista.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Venti di Libeccio fanno peggiorare il tempo sulla Liguria di levante con pioviggine in serata, nubi irregolari altrove. Clima mite.

Centro: Soffiano venti di Libeccio per cui sono attese molte nubi sulla Toscana settentrionale, sul resto delle regioni avremo un cielo più sereno.

Resto del Sud: I venti girano dai quadranti meridionali, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento.