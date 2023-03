Per martedì 28 marzo, tempo stabile ed assolato

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata di lunedì 27 marzo garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Basso Tirreno da molto mosso a agitato; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a molto mosso.

Temperature miti

Rimangono miti le massime in Sicilia. Temperature previste tra i 12 ed i 23 gradi.

Previsti 19 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 21 a Catania, 12 ad Enna, 18 a Messina 19 a Palermo, 18 a Ragusa, 23 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo un po’ instabile in Romagna e sui confini alpini, qui con neve, sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti da nord.

Centro: Venti forti e mareggiate, tempo in peggioramento dal pomeriggio con rovesci, temporali e neve lungo i rilievi appenninici. Più freddo.

Resto del Sud: Tempo in peggioramento dal pomeriggio sui settori peninsulari all’insegna di temporali e grandinate. Soleggiato in Sicilia. Venti forti.

Per martedì 28 marzo, tempo stabile ed assolato

Ancora tempo stabile ed assolato ovunque in Sicilia. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da agitato a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Martedì, correnti più fredde fanno abbassare le temperature su tutte le regioni, ma il bel tempo sarà prevalente con sole dappertutto.

Centro: Soffiano venti di Tramontana più freddi per cui il clima si raffredda ovunque, ma il tempo risulterà ampiamente soleggiato.

Resto del Sud: Venti forti di Tramontana, calo termico sensibile e tempo generalmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Mari molto mossi.

Mercoledì 29 marzo

Nord: Venti di Libeccio fanno peggiorare il tempo sulla Liguria di levante con pioviggine in serata, nubi irregolari altrove. Clima mite.

Centro: Soffiano venti di Libeccio per cui sono attese molte nubi sulla Toscana settentrionale, sul resto delle regioni avremo un cielo più sereno.

Sud: I venti girano dai quadranti meridionali, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento.