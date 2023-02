Il tempo soleggiato torna a farla da padrone in Sicilia e in gran parte del meridione d’Italia anche se Campania e zona Appenninica vivranno momenti di cielo coperto soprattutto fra domenica e lunedì. Il sole splende altrove ed è costante in Sicilia almeno fino a martedì mentre da mercoledì potrebbe cominciare a velarsi anche se non sono, al momento, previste particolare precipitazioni. le temperature restano stazionarie: gradevoli al sole, più fredde ma il linea con la stagione quando non batte il sole.

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Eccole, giorno per giorno e area per area del paese

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Nord: Cielo molto nuvoloso al Nordovest, coperto su Veneto e Friuli e in Liguria con pioviggine. Attese nebbie su Emilia e in Piemonte.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo coperto sull’alta Toscana, in Umbria e sul Lazio, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto sulle coste della Campania e sugli Appennini, sarà soleggiato altrove e soprattutto in Sicilia.

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, anche con qualche nebbia sulle alcune zone pianeggianti.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, anche con locali nebbie su Toscana e Umbria.

Sud: Avremo una giornata ampiamente soleggiata in Sicilia, con cielo coperto sul Cilento e irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

MARTEDI” 21 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con locali nebbie in pianura e cielo spesso coperto o molto nuvoloso sul resto dei settori. Temperature stabili.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto su Toscana, Umbria e Lazio, poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: Dominio incontrastato dell’anticiclone quindi il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, solo in Campania ci saranno più nubi.