Massime tra i 20 e i 26 gradi

Giornata primaverile con sole e bel tempo generale ovunque. Temperature stazionarie con massime sui 26 gradi. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 4 aprile.

L’alta pressione garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature

Ancora stazionarie le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 20 ed i 26 gradi, quindi pienamente primaverili.

Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 24 a Catania, 20 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 24 a Ragusa, 26 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone si rinforza, arriva Narciso, pertanto la giornata sarà contraddistinta da condizioni di tempo stabile, ma il cielo si presenterà ancora con una certa nuvolosità irregolare. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non locali e timidi aumenti di giorno. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili di conseguenza i mari risulteranno poco mossi.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni si afferma un campo di alta pressione di origine sub-tropicale (Narciso) pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Le temperature subiranno dei locali aumenti di giorno. Venti deboli e mari calmi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Narciso conquista totalmente le nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un’atmosfera assolutamente stabile, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i mari saranno poco mossi.

Venerdì 5 aprile

Ancora alta pressione nell’isola con sole e tempo stabile ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. L’anticiclone Narciso inizia a diventare più forte sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà a tratti molto nuvoloso o temporaneamente coperto. Non sono attese precipitazioni. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non locali aumenti. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi.

Centro e Sardegna. L’anticiclone Narciso comanda il tempo sulle nostre regioni di conseguenza la giornata trascorrerà con una mattinata con nubi irregolari lungo le coste tirreniche e cielo sereno altrove. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. Temperature massime in locale aumento, venti deboli e mari generalmente calmi.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono dominate dall’anticiclone africano Narciso che anche in questa giornata garantirà una totale stabilità dell’atmosfera. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili. Le temperature non subiranno grosse variazioni, i mari risulteranno generalmente calmi o al più poco mossi.