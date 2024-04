Massime tra i 18 e 22 gradi

Alta pressione, sole e temperature miti. Non mancano le nuvole sul litorale ionico. Queste le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 22 aprile.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature

Lieve flessione per le temperature sia minime che massime. Valori massimi compresi tra 18 e 22 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 19 a Catania, 18 ad Enna, 20 a Messina, 19 a Palermo, 20 a Ragusa, 20 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un freddo ciclone si posiziona sul Mar Ligure pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo su tutte le regioni. Sono attese precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità, soprattutto al Nordest verso sera. Scenderà copiosa la neve su tutti i rilievi fino a quote collinari. Clima invernale al Nordovest, autunnale al Nordest. Venti freddi.

Centro e Sardegna. La pressione è in diminuzione pertanto in questa giornata il tempo peggiorerà parzialmente, infatti per gran parte del giorno le precipitazioni, a tratti temporalesche, interesseranno la Toscana settentrionale, l’alta Umbria e le Marche settentrionali. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato. Clima mite, i venti soffieranno dai quadranti meridionali.

Sud e Sicilia. La pressione è piuttosto stabile sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o localmente anche coperto su gran parte delle regioni. Clima gradevole di giorno. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno generalmente calmi o al massimo poco mossi.

Martedì 23 aprile

C’è ancora l’alta pressione in Sicilia. Tempo stabile ed assolato ovunque. Sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Un vortice ciclonico condiziona il tempo su gran parte delle regioni e infatti in questa giornata ci saranno parecchie precipitazioni, localmente anche temporalesche. Non mancheranno delle schiarite soleggiate o momenti di pausa più asciutti. La neve scenderà sui rilievi a partire da quote di media collina. Lieve aumento termico. I venti soffieranno da direzioni variabili.

Centro e Sardegna. Un vortice ciclonico pilota una perturbazione pertanto la giornata sarà gradualmente compromessa dalle precipitazioni che interesseranno tutte le regioni entro il pomeriggio. Non mancheranno episodi temporaleschi con locali grandinate e locali schiarite soleggiate. Il tempo sarà più soleggiato in Sardegna. Venti dai quadranti occidentali, forti in Sardegna con il Maestrale. Mari molto mossi.

Sud e Sicilia. Anche se sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione, il bel tempo sarà prevalente. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. Soltanto verso sera potrebbe piovere sulla Campania. Clima piuttosto mite. I venti soffieranno da direzioni variabili, mari mossi.