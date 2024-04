Massime tra i 14 ed i 24 gradi

Nuvoloso ma senza piogge e con temperature tra i 14 ed i 24 gradi. Queste le previsioni meteo in Sicilia per domenica 21 aprile.

L’altra pressione favorisce ancora la presenza di stabilità e di sole, a tratti che però si farà strada nel corso della seconda parte della giornata. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Rimangono ancora stazionarie le temperature in Sicilia con massime dai 14 ai 24 gradi.

Previsti 23 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 22 a Catania, 14 ad Enna, 20 a Messina, 18 a Palermo, 22 a Ragusa, 24 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Fin dal mattino il tempo risulterà compromesso su tante regioni: diffuso maltempo al Nordovest, poi al Nordest, con fenomeni localmente di forte intensità sul Piemonte occidentale e sull’Emilia Romagna. Nevicate a 600 metri sull’arco alpino; venti dai quadranti settentrionali, mari localmente molto mossi. Nel corso delle ore pomeridiane migliora lievemente al Nordovest.

Centro e Sardegna. Il tempo peggiora nel corso del giorno: al mattino, primi fenomeni sul Nord della Toscana, poi anche su Marche e Umbria nel corso del giorno, con piogge moderate, localmente anche forti. Sul resto delle regioni, cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio e poi in serata è attesa una cessazione dei fenomeni, tornano condizioni di maggiore stabilità atmosferica; venti forti settentrionali.

Sud e Sicilia. Al mattino, cielo in prevalenza coperto su gran parte dei settori, soltanto sulla Puglia saranno possibili delle veloci schiarite; poi un ciclone fa peggiorare il tempo sui settori ionici specie dopo metà giornata, con veloci acquazzoni alternati a pause più soleggiate. I venti soffieranno con forte intensità dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno mossi.

Lunedì 22 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.