A Palermo e Catania, bollino giallo a Messina

Sole e temperature in ulteriore rialzo. Questa la situazione meteo in Sicilia per la giornata di domenica 30 luglio. Caldo da bollino arancione a Palermo e Catania, da bollino giallo a Messina ma siamo lontani dai livelli estremi di inizio settimana.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino arancione

L’avviso 158 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore indica – come già accennato – mostra il bollino arancione su Palermo e Catania. In queste due città la temperatura massima percepita prevista è rispettivamente di 36 e di 38 gradi. Bollino giallo a Messina con una massima percepita di 36 gradi.

Rischio incendi medio con preallerta arancione in tutte e nove le province dell’isola.

Temperature massime in aumento

Temperature massime in aumento ovunque in Sicilia. L’ultima domenica di luglio prevede valori compresi tra i 31 ed i 37 gradi.

Previsti 32 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 32 a Catania, 33 ad Enna, 32 a Messina, 31 a Palermo, 34 a Ragusa, 33 a Siracusa, 34 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Pressione meno salda sui settori orientali. Su Alpi e Prealpi potranno verificarsi dei temporali anche intensi; altrove, cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso dal mattino fino a sera.

Centro: Pressione stabile. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso, in un contesto termico via via un po’ più caldo ma senza gli eccessi delle ultime settimane.

Sud: Dal mattino fino a sera avremo condizioni di tempo ampiamente stabile su tutti i settori. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Per lunedì 31 luglio, ancora sole e caldo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord: Dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sul Trentino Alto Adige.

Centro: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 34 gradi a Firenze, 33 a Roma.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 35 gradi a Bari, 34 a Palermo.

Martedì 1 agosto

Nord: Il Nord Italia è lambito da una circolazione instabile attiva sul Nord Europa: tempo spesso piovoso dalle Alpi fino alle zone di pianura, con rischio di forti temporali.

Centro: Giornata con cielo poco nuvoloso ovunque, dal mattino fino a sera. Temperature in lieve calo nei valori massimi grazie ai venti di Maestrale.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime che tenderanno a diminuire lievemente.