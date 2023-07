Le temperature tendono ad aumentare

Alta pressione garantisce stabilità e sole in Sicilia per sabato 29 luglio con temperature in lieve aumento. Caldo da bollino giallo nelle tre città campione, ossia a Palermo, Catania e Messina. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso; Canale da quasi calmo a mosso.

Bollino giallo in Sicilia

Lontano dall’incubo di inizio settimana, il caldo tuttavia è da bollino giallo in Sicilia. Lo indica l’avviso 157 della protezione civile regionale su rischio incendi e ondate di calore.

Bollino giallo quindi a Palermo con 35 gradi di temperatura massima percepita, a Catania (37) ed a Messina (36).

Per la giornata di domenica 30 luglio, invece, bollino arancione a Palermo (36 gradi percepiti) e Catania (38); giallo a Messina (36).

Le temperature tendono ad aumentare

Tendono a risalire ancora le temperature massime. Valori compresi tra i 31 ed i 36 gradi.

Previsti 30 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 32 a Catania, 33 ad Enna, 33 a Messina, 30 a Palermo, 34 a Ragusa, 33 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi; entro sera è atteso il coinvolgimento delle zone di pianura, specie sul Triveneto. Possibili grandinate e locali colpi di vento.

Centro: Alta pressione sempre ben presente per cui il bel tempo sarà assicurato. Temperature massime in lieve aumento, fino a 34 gradi a Roma.

Sud: Alta pressione che si rinforza sempre più. La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature in aumento.

Per domenica 30 luglio

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Pressione meno salda. Su Alpi e Prealpi potranno verificarsi dei temporali anche intensi; altrove la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso.

Centro: Pressione stabile. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso, in un contesto termico via via un po’ più caldo.

Sud: Dal mattino fino a sera avremo condizioni di tempo ampiamente stabile su tutti i settori. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 31 luglio

Nord: Dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sul Trentino Alto Adige.

Centro: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 34 gradi a Firenze, 33 a Roma.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 35 gradi a Bari, 34 a Palermo.