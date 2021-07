Afa in lieve flessione

Afa in lieve flessione nell’isola con bollino giallo per ondate di calore a Catania

Alto il pericolo di incendi nell’Agrigentino, Nisseno, Catanese ed Ennese

Per l’11 luglio temperature stabili in tutta l’isola

Caldo ma temperature massime lievemente in ribasso in Sicilia per il weekend. Tuttavia, per la giornata del 10 luglio il rischio di incendi sarà alto quattro province.

La giornata sarà soleggiata in tutta l’isola o al massimo poco nuvoloso nella zona orientale. I venti soffieranno con intensità tra debole e moderato. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Ondate di calore, bollino giallo a Catania

L’afa, comunque, si farà sentire anche se non con l’intensità dei giorni scorsi. La protezione civile regionale nel suo nuovo bollettino (il 138) – valido dalle 0.00 per le 24 ore successive – informa che a Catania sarà una giornata da bollino giallo. La temperatura massima percepita sarà di 35 gradi.

Massime in lieve discesa

Le massime previste per il 10 luglio vanno dai 37 gradi nell’Agrigentino. Caldo anche nel Nisseno 34 gradi temperature estive in linea con il periodo nel resto delle città.

Rischio incendio alto in quattro province

Nel bollettino della protezione civile regionale si fa riferimento anche al rischio incendi che rispetto alle scorse giornate viene esteso a quattro province. Pericolosità alta e livello di allerta rossa nell’Agrigentino, Nisseno, Catanese ed Ennese. Preallerta arancione e pericolosità media nelle restanti province siciliane.

Nel resto d’Italia

Al nord condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi sparse sui settori alpini, prealpini, in Emilia e lungo il corso del Po lombardo-emiliano, poco nuvoloso altrove.

Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà con nubi sparse solo sugli Appennini.

Nel resto de sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi.

Per domenica 11 luglio, temperature stabili

L’Afa scende di intensità anche se le ondate di calore sia pure da bollino giallo continueranno a Catania dove saranno percepiti 36 gradi. Nell’Agrigentino sono previsti 37 gradi, nel Nisseno 33, nel Ragusano 32.

La giornata sarà assolata con alcune velature senza però precipitazioni previste. Venti deboli o moderati, mari quasi calmo, poco mosso.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di qualche piovasco sui confini alpini del Triveneto. Per il resto il bel tempo sarà prevalente con il cielo sereno o poco nuvoloso.

Al centro la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti deboli.

Nel resto del sud la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà con nubi sparse soltanto sugli Appennini. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi.