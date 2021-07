Per il 10 luglio temperature in lieve discesa

Ad Agrigento sono previse temperature vicine ai 40 gradi e ci sarà rischio alto per gli incendi

Per il 10 luglio, bollino giallo per le ondate di calore anomalo a Palermo, Catania e Messina

Temperature in lieve ribasso per il 10 luglio

La Sicilia scotta con temperature vicine ai 40 gradi ed un rischio incendi alto nell’Agrigentino. Non mancano neppure le ondate di calore anomalo ma con bollino giallo per la giornata del 9 luglio nelle tre maggiori città dell’isola. Temperature meno calde, invece, per il 10 luglio.

Il clima sarà soleggiato e poco nuvoloso ovunque ma senza pericoli di precipitazioni. Temperature alte vicine ai 40 gradi. Venti deboli o al massimo moderati. Mari da calmo a poco mosso. Per il

Bollino giallo per le ondate di calore

La protezione civile ha diramato il nuovo bollettino per segnalare le ondate di calore anomalo. A Palermo, Catania e Messina il 9 luglio si presenta da bollino giallo. Nel capoluogo siciliano sono previsti 35 gradi percepiti, stessa temperatura a Messina. A Catania, invece, sono 37.

Ad Agrigento le temperature più alte

Ma ad Agrigento sono previsti 38 gradi. Sarà il centro più caldo. Nel Nisseno sono previsti 37 gradi, 35 nel Ragusano.

Rischi incendi alto nell’Agrigentino

Lo stesso bollettino della protezione civile regionale, valido dalle 0.00 del 9 luglio per le 24 ore successive, avverte di pericolosità alta ed allerta rossa nell’Agrigentino. Nelle altre otto province rischio medio e preallerta arancione.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare piovaschi su Alpi lombarde e in Trentino Alto Adige.

Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 37 gradi.

Per sabato 10 luglio temperature meno calde

Giornata soleggiata con qualche velatura nel Palermitano con temperature previste leggermente meno calde. Anche per il 10 luglio, il caldo non darà tregua alla Sicilia. Venti moderati, mari quasi calmi e poco mossi in tutta l’isola.

Agrigento sarà la città più calda con 37 gradi, nel Nisseno sono previsti 34. Vicino ai 30 gradi nel Palermitano.

Nel nord Italia condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi sparse sui settori alpini, prealpini, in Emilia e lungo il corso del Po lombardo- emiliano, poco nuvoloso altrove. Al centro, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà con nubi sparse solo sugli Appennini.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi.