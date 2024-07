La lunga ondata di calore che ha investito la Sicilia nelle ultime due settimane sembra essersi conclusa. Già da oggi sono attese correnti di maestrale che spazzeranno via l’afa e la calura di questi giorni, portando anche instabilità atmosferica.

I primi temporali si sono sviluppati nella sera di lunedì 22 luglio, in particolare nella zona settentrionale dell’isola e nel messinese. Le previsioni non escludevano fenomeni localmente intensi accompagnati da forti raffiche di vento. Nelle prime ore di lunedì il caldo continuerà a farsi sentire, con temperature che potrebbero raggiungere punte di 40°C nell’entroterra siciliano durante il giorno. Farà caldo anche di notte, con minime intorno ai 30°C lungo il settore tirrenico.

Temperature più fresche

Allora quando arriverà il fresco? Il cambiamento decisivo è atteso tra la notte di lunedì e martedì 23 luglio, quando l’arrivo di forti venti di maestrale causerà un drastico calo delle temperature in tutta la Sicilia. Le massime scenderanno anche sotto la media stagionale e i valori percependo l’afa e il disagio fisico degli ultimi giorni.I mari diventeranno molto mossi o agitati per via dei venti sostenuti, che soffieranno da ovest/nord-ovest fino a 40-50 km/h. Le raffiche potrebbero superare i 70 km/h in alcune zone costiere. Il moto ondoso causerà difficoltà alla navigazione.

Le previsioni

La settimana proseguirà all’insegna di condizioni meteo più fresche e gradevoli, con temperature in linea con le medie del periodo. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o sereno grazie al rinforzo dell’alta pressione. Qualche pioggia potrebbe arrivare tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio per il transito di una perturbazione che porterà piogge e temporali sparsi. Ma si tratterà di un episodio passeggero, seguito da un nuovo miglioramento del tempo.

L’ondata di calore record che ha investito la Sicilia sta volgendo al termine quindi. L’arrivo di venti di maestrale causerà un tracollo delle temperature, con massime anche di 10-12°C inferiori rispetto a questi giorni. Si tornerà a respirare dopo quasi 20 giorni consecutivi di caldo opprimente. La settimana procederà con condizioni meteo più consone alla stagione estiva.