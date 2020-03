Le previsioni

Migliorano le condizioni meteo in Sicilia ma per la primavera c’è da aspettare ancora. Il campo di bassa pressione degli ultimi giorni tende ad allontanarsi, gradualmente, e con lui anche i temporali.

Ma non sparisce del tutto la pioggia. La giornata di domani sabato 28 marzo, pur senza rovesci violenti, sarà connotata da variabilità. Escluse precipitazioni al mattino, ma dal pomeriggio la pioggia tornerà sulla Sicilia settentrionale seppur non con la forza dei temporali dell’ultimo periodo.

Nel dettaglio, assenza di fenomeni e cieli poco nuvolosi alternati a schiarite per tutta la giornata ovunque, ad eccezione del trapanese, dove si prevede un intenso annuvolamento con possibilità di pioggia in serata, e del messinese dove si avranno cieli molto nuvolosi e deboli piogge a partire dal pomeriggio.

Temperature minime costanti e massime in lieve rialzo ovunque. Nelle ore centrali, picchi di 19°Ca Palermo e a Catania, le province più calde domani, seguite dai 15°C di Trapani, Agrigento, Siracusa e Messina. Fra i 12°C e i 13°C nelle restanti province con Enna che fa un balzo in avanti rispetto alle temperature polari degli ultimi giorni. Venti in attenuazione, in prevalenza da NE. Mari generalmente mossi o poco mossi