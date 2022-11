Per mercoledì 2 novembre prosegue il caldo anomalo nell'isola

Temperature miti e sole anche per martedì 1 novembre. Queste le previsioni meteo per la Sicilia dove l’alta pressione continua a dominare l’evoluzione meteorologica sul Mediterraneo centrale, rinnovando tempo stabile e soleggiato. Al più qualche innocua velatura o addensamento marittimo sul versante tirrenico. Clima diurno sempre molto mite per il periodo, con picchi di oltre 24-25°C.

Venti deboli variabili, salvo residui rinforzi da Nord su Ionio e area dello Stretto.

Mare da mosso a poco mosso tra Ionio e Stretto, in prevalenza poco mossi i restanti bacini.

Le massime in Sicilia

Rimangono miti, quindi, le temperature massime nell’isola. Valori massimi compresi tra i 21 ed i 25 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 25 a Catania, 21 ad Enna, 24 a Messina, 23 a Palermo, 25 a Ragusa, 23 a Palermo, 25 a Ragusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ognissanti con l’alta pressione in diminuzione per cui avremo un cielo più coperto al Nordovest, anche con piogge su Liguria e Piemonte.

Centro: C’è ancora l’anticiclone che protegge le regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Toscana e Sardegna.

Resto del Sud: La giornata di Ognissanti sarà caratterizzata per l’ennesima volta da un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà sereno.

Per mercoledì 2 novembre prosegue il clima mite

L’anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di invecchiamento, tuttavia garantisce l’ennesima giornata soleggiata e dal clima diurno molto mite in Sicilia anche per mercoledì 2 novembre.

I cieli potranno tuttavia venire solcati da innocue velature, mentre lungo le coste tirreniche potranno addensarsi locali nubi marittime tra notte e tardo mattino, nuovamente dalla sera. Lieve calo termico, ma temperature comunque sopra la media. Venti deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti Nord-Nordovest. Mari in prevalenza poco mossi.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso su gran parte delle regioni, sono attesi dei piovaschi su Liguria e Veneto.

Centro: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sono attese delle piogge soltanto sull’alta Toscana.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Giovedì 3 novembre

Nord: Giovedì, ulteriore perdita di pressione dell’atmosfera. In serata giungeranno precipitazioni via via più diffuse e intense.

Centro: Pressione in diminuzione su Toscana e Lazio dove pioverà in serata. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.