Feste di Halloween, Ognisanti o del caro estinto come le si voglia chiamare e a qualsiasi giornata si ci riferisca, sotto il sole e con il caldo. L’anticiclone continua a dettare legge sul meteo in tutto il paese e in particolare al Sud e in Sicilia. Caldo durante le ore diurne ma con temperature che si abbassano al calar del sole. Continua questo allungamento anomalo dell’estate che proseguirà ancora per giorni o addirittura settimane. Il sito iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorni per giorno fino a metà della settimana e feste finite in attesa di un cambiamento del clima che ancora non sin vede all’orizzonte

LUNEDI’ 31 OTTOBRE

Nord: L’anticiclone di Halloween interessa le regioni per cui avremo un tempo con locali nebbie mattutine in pianura e cielo a tratti nuvoloso.

Centro: Lunedì con l’anticiclone di Halloween che proteggerà le nostre regioni regalando un’altra giornata ampiamente soleggiata dappertutto.

Sud: Lunedì sotto la cupola dell’anticiclone di Halloween. La giornata trascorrerà ancora una volta con un cielo sereno ovunque.

MARTEDI’ 01 NOVEMBRE

Nord: Ognissanti con l’alta pressione in diminuzione per cui avremo un cielo più coperto al Nordovest, anche con piogge in arrivo sulla Liguria.

Centro: C’è ancora l’anticiclone che protegge le regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Toscana e Sardegna.

Sud: La giornata di Ognissanti sarà caratterizzata per l’ennesima volta da un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà sereno.

MERCOLEDI’ 02 NOVEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso su gran parte delle regioni, sono attesi dei piovaschi sulla Liguria.

Centro: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Temperature massime in diminuzione di qualche grado.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.