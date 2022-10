il 2 novembre la messa celebrata dall'arcivescovo lorefice

In occasione della Commemorazione dei Defunti, sono stati resi noti anche dall’Amministrazione della Fondazione del Camposanto di S. Spirito gli orari di apertura del Cimitero palermitano di Sant’Orsola.

Orario continuato dall’1 al 6 novembre

Dall’1 al 6 novembre 2022 – secondo quanto si legge sul sito della Fondazione – il Camposanto rimarrà aperto, con orario continuato, dalle ore 07.30 alle ore 16.30. La Chiesa rimarrà chiusa nei giorni 27, 28 e 29 ottobre. Nei giorni 1 e 2 novembre, in particolare, saranno sospese le tumulazioni e verrà interdetto l’ingresso dei carri funebri e di qualsiasi altra autovettura.

Il 2 novembre la messa celebrata da Lorefice

Gli orari delle celebrazioni eucaristiche sono i seguenti: 1 novembre (ore 9:00, 10:30 e 12:00), 2 novembre alle ore 9:00 (presiede Mons. Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo) per proseguire con altre funzioni liturgiche alle ore 11:00 e a mezzogiorno. Negli altri giorni feriali, Sante Messe alle ore 10:30 e la domenica e i festivi previste funzioni religiose alle ore 9:00, 10:30 e 12:00.

I servizi attivati nell’area cimiteriale

Anche in questa ricorrenza della Commemorazione dei defunti è previsto all’interno dell’area cimiteriale di Sant’Orsola un Presidio medico permanente con servizio di autoambulanza e rianimazione e sarà garantita l’assistenza e il supporto alle persone affette da disabilità con difficoltà nella deambulazione (sia per gli ingressi al camposanto che per accedere agli ascensori). Sarà come di consueto assicurato il servizio di segnalazione guasti alle lampade votive e un servizio di protezione civile e vigilanza.

Come raggiungere il cimitero con i bus Amat

Secondo quanto si apprende dal sito dell’Azienda trasporti di Palermo, dalle 7 alle 18, la circolazione veicolare, nelle vie limitrofe Del Vespro e Parlavecchio, sarà consentita solo agli autobus AMAT che le percorreranno a senso unico di marcia (in direzione della via Tricomi). In particolare, il servizio AMAT per il Cimitero di Sant’Orsola sarà potenziato con la linea 246 con l’impiego complessivo di 7 vetture che da piazza G. Cesare svolgeranno il normale percorso fino all’Ospedale Civico; proseguiranno, quindi, per via Tricomi, via Cisalpino, via Li Bassi, via Madonia, via Roccella, via Raiti, via E. Basile, corso Tukory, via Arcoleo, via Salamone Marino, via Pisacane, via Marinuzzi e via Errante fino a piazza G. Cesare. Il capolinea provvisorio, in tali giornate (1 e 2 novembre) e nella fascia oraria indicata, sarà posto in piazza Giulio Cesare (lato piazza Cupani).

Anche i servizi Amat per gli altri Cimiteri della Città saranno analogamente potenziati con le linee 209, 603 e 731, per i Cimiteri Rotoli e S. Maria di Gesù.