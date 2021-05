LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Temperature più fresche, ma sempre abbondantemente primaverili e nubi sparse caratterizzeranno la giornata di martedì 1 giugno in Sicilia. I venti soffieranno ovunque con un’intensità che va tra il debole ed il moderato.

I cieli, dunque, saranno irregolarmente nuvolosi con nubi sparse che copriranno il sole. Non sono attese, tuttavia, precipitazioni di grandi intensità ed al massimo potrebbe esserci qualche pioggia nelle zone centrali dell’isola.

Le minime andranno tra i 6 gradi di Enna ed i 16 di Catania, Messina, Palermo e Trapani. Le massime scenderanno sotto i 30 gradi ovunque. La temperatura massima a mezzogiorno si registrerà a Siracusa ed Agrigento con 28 gradi.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso al mattino, poi diventerà irregolarmente nuvoloso. Qualche precipitazione sui confini alpini occidentali.

Al centro, invece, giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti, a parte una maggior nuvolosità che interesserà la Sardegna, per il resto il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e più sereno altrove rispetto alla nostra Isola. Venti deboli da direzioni variabili.

Per mercoledì 2 giugno

Al nord, la giornata trascorrerà subito con un cielo coperto, poi nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sui confini alpini mentre in pianura il sole sarà maggiormente presente.

Nelle regioni centrali, la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà molto nuvoloso o anche coperto in Toscana e su alcuni tratti della Sardegna, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.

Al sud, infine, la giornata trascorrerà con condizioni di tempo in gran parte asciutto. Qualche piovasco potrà bagnare la Sicilia e un cielo irregolarmente nuvoloso interessare le altre regioni.