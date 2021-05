LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Prevalentemente sereno con sole, un po’ di nuvole e clima ancora primaverile per domenica 30 maggio in Sicilia. I venti soffieranno tra il debole ed il moderato. Previste, secondo il bollettino della protezione civile regionale precipitazioni da isolate a sparse, anche di carattere temporalesco, sulla parte nordorientale dell’isola.

Temperature sostanzialmente stabili. Le minime si mantengono e vanno dai 13 gradi di Ragusa ai 18 di Messina. Le massime, invece, oscillano tra i 21 di Trapani ed i 29 di Ragusa. Altre città si avvicineranno a questo valore massimo.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da una mattinata un po’ incerta al Nordovest e sulla Liguria, poi il sole sarà prevalente su tutte le regioni, specie dal pomeriggio.

Nelle regioni centrali, la giornata trascorrerà con isolati piovaschi sui monti del Molise e su quelli del frusinate, per il resto il bel tempo sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con iniziali condizioni cielo coperto con piovaschi sparsi, nel pomeriggio rovesci in Basilicata, piovaschi su salernitano e cosentino.

Per lunedì 31 maggio

Nelle regioni settentrionali, la giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo più coperto al Nordovest e più soleggiato altrove. Nel pomeriggio alcuni temporali sui rilievi occidentali del Piemonte.

Centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, meno sui versanti adriatici.

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti avremo un cielo sereno in Sicilia e in Puglia, con poche nubi in Campania e Basilicata e irregolarmente nuvoloso sulla Calabria.