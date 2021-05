LE PREVISIONI NELL'ISOLA

All’insegna di un clima primaverile con temperature in rialzo e cielo sereno o, al massimo, localmente poco nuvoloso. La giornata di domani, sabato 22 maggio, in Sicilia si prospetta ancora gradevole e sullo standard stagionale.

I venti saranno deboli e moderati quasi ovunque ma la protezione civile segnala per domani “Forti meridionali su Sicilia occidentale, con locali raffiche di burrasca, in estensione alle zone ioniche”. I mari invece vengono segnalati “Localmente molto mossi il Tirreno e lo Stretto di Sicilia, in estensione allo Ionio”.

Le temperature minime oscilleranno tra gli 8 gradi di Siracusa e Caltanissetta ai 16 di Trapani. Le massime oscilleranno dai 22 gradi di Trapani ai 28 di Catania. Quasi ovunque si supereranno i 25 gradi.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo sui settori alpini e prealpini con l’arrivo di temporali. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Clima mite.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso o coperto sui settori peninsulari (qualche pioggia) e decisamente sereno in Sardegna. Anche qui, clima mite.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o soltanto localmente poco nuvoloso. Clima mite, a tratti caldo in Puglia.

Domenica 23 maggio

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da un tempo a tratti piovoso o temporalesco su rilievi e alte pianure del Triveneto, per il resto cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Al centro, la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, anche coperto sul sassarese. Non sono attese piogge. Temperature in aumento.

Al sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima decisamente estivo ovunque.