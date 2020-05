le previsioni in sicilia

Dopo la settimana, appena trascorsa, caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, l’anticiclone Mediterraneo lascia spazio a correnti più fredde provenienti dai Balcani che porteranno condizioni di instabilità atmosferica.

Molte nubi e locali rovesci, anche a carattere temporalesco, interesseranno Campania e Calabria.

Per la giornata di domenica, Sicilia con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota, in particolare sul Tirreno.

Graduale intensificazione dei fenomeni, invece, a partire dalla sera, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Sulla costa ionica parziali schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi.

Infine sul litorale meridionale e sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Temperature in generale stabili senza variazioni degne di nota.

Minime a Enna intorno ai 6 gradi e massime tra Siracusa ed Agrigento assestate sui 25 gradi.

Venti deboli provenienti dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali.

Mari da mossi a generalmente poco mossi.

In particolare, poco mosso il Basso Tirreno e da mossi a poco mossi il Canale e Mare di Sicilia.