Migliorano leggermente le condizioni meteo in Sicilia. Per la giornata di martedì 9 gennaio la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale da molto agitato a molto mosso; Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature in Sicilia. Con tendenza ad al rialzo. Massime comprese tra 8 e 17 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 17 a Catania, 8 ad Enna, 16 a Messina, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 17 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Fin dalle prime luci del giorno il tempo risulterà localmente instabile sul Piemonte occidentale, con piogge a carattere sparso e nevicate possibili fino a quote molto basse (3-400 metri). Decisa instabilità anche sulla Val d’Aosta. Sul resto delle regioni invece il tempo risulterà stabile e soleggiato, anche se freddo e ventoso a causa dei forti venti di Grecale. Mari localmente molto mossi.

Centro e Sardegna. Pressione non così salda. Nel corso della mattinata, piogge e locali rovesci colpiranno le regioni adriatiche e la Sardegna, mentre sul versante tirrenico avremo un maggiore soleggiamento, anche se in un contesto sempre piuttosto freddo e ventoso. Al pomeriggio, ultimi piovaschi tra Abruzzo e Molise, residua instabilità sulla Sardegna e più nubi, ma senza piogge, sul Lazio e sulla Toscana.

Sud e Sicilia. Pressione debole sulle nostre regioni. Al mattino, piogge anche di moderata intensità su Puglia, Basilicata e Nord della Sicilia. Occasionali rovesci sui rilievi calabresi. Dopo metà giornata saranno ancora possibili delle piogge o dei locali temporali sulla Sicilia e sulla Puglia, altrove invece il tempo tenderà a stabilizzarsi lentamente. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali.

Mercoledì 10 gennaio

Torna il maltempo in Sicilia con una circolazione depressionaria che si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino di mercoledì 10 gennaio, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sull’Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sulle zone interne Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Soffiano venti freddi sulle nostre regioni, ma la pressione è stabile pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto (al mattino) al Nordovest. Sono attese deboli nevicate sulle Alpi della Lombardia. Clima freddo con temperature in diminuzione in entrambi i valori.

Centro e Sardegna. Clima freddo sulle nostre regioni, ma il tempo inizia ad essere influenzato da un vortice in arrivo sul Tirreno pertanto il tempo tenderà a peggiorare via via più diffusamente sulla Sardegna con piogge e neve sopra i 1300 metri. Sul resto delle regioni il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, ma con scarse precipitazioni e più probabili sugli Appennini. Temperature che non subiranno variazioni.

Sud e Sicilia. Le regioni iniziano ad essere interessate da un vortice in arrivo sul Mar Tirreno pertanto dopo che fino a metà pomeriggio il tempo sarà in prevalenza asciutto, ma con cielo molto nuvoloso o anche coperto e scarse precipitazioni, verso sera peggiorerà via via più diffusamente sulla Sicilia e successivamente sul resto delle regioni. Nevicherà sugli Appennini sopra i 1200 metri in nottata.