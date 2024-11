Tempo in miglioramento sabato 16 novembre in Sicilia, dopo l’allerta meteo di questi ultimi giorni. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio.

Le previsioni per sabato 16 novembre

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni

Durante la giornata di venerdì 15 il centro di bassa pressione si è evoluto verso levante, richiamando l’afflusso di tese correnti settentrionali: in questa fase le precipitazioni, sotto forma di brevi rovesci intermittenti, si concentreranno essenzialmente sul basso versante tirrenico calabrese e nell’area dello Stretto di Messina.

Condizioni più asciutte in Campania, sulla fascia ionica e sui settori centro-meridionali della Sicilia, in un contesto ventoso e improntato all’alternanza tra fasi soleggiate e rapidi annuvolamenti di passaggio. Temperature in moderata diminuzione. Un nuovo possibile cambio di scenario, con il ritorno di piogge diffuse contestualmente da un modesto calo termico, atteso non prima del 18-19 novembre, dapprima con interessamento della Campania, ed a seguire coinvolgendo anche Calabria e Sicilia.

Domenica 17 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Tirreno e Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.